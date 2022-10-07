Названы приоритеты в случае мобилизации добровольца

07.10.2022 | 13:02

Специалисты портала «Объясняем.рф» расставили приоритеты между призывом по мобилизации и добровольным участием в специальной военной операцией.

«Записан добровольцем, прошел медкомиссию, назначена дата явки. Одновременно с этим принесли повестку о мобилизации. Мне идти по повестке или как добровольцу?» - такой вопрос задал гражданин.

Эксперты объяснили, что в этом случае мобилизация главнее.

«Если вы обладаете требуемой военно-учетной специальностью, годны для прохождения службы по состоянию здоровья и не достигли предельного возраста нахождения на военной службе, вы будете мобилизованы», - пояснили добровольцу.

Также в ответе говорится, что в таком случае в отряд добровольцев можно вступить, если человек окажется не соответствующим требованиям, предъявляемым к призванным по мобилизации.