Названы приоритеты в случае мобилизации добровольца

Специалисты портала «Объясняем.рф» расставили приоритеты между призывом по мобилизации и добровольным участием в специальной военной операцией.
«Записан добровольцем, прошел медкомиссию, назначена дата явки. Одновременно с этим принесли повестку о мобилизации. Мне идти по повестке или как добровольцу?» - такой вопрос задал гражданин.
Эксперты объяснили, что в этом случае мобилизация главнее.
«Если вы обладаете требуемой военно-учетной специальностью, годны для прохождения службы по состоянию здоровья и не достигли предельного возраста нахождения на военной службе, вы будете мобилизованы», - пояснили добровольцу.
Также в ответе говорится, что в таком случае в отряд добровольцев можно вступить, если человек окажется не соответствующим требованиям, предъявляемым к призванным по мобилизации.
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