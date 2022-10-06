В Заречном школьных проездных становится все меньше

06.10.2022 | 17:05

Зареченский «Автотранс» сокращает продажи школьных проездных. Речь об этом зашла на встрече главы ЗАТО Олега Климанова с горожанами.

Одна из зареченок пожаловалась, что не может приобрести ребенку проездной на общественный транспорт.

«Мы всегда покупали детям проездные за 200 рублей. А сегодня проездной не продали, сказали, что именно эти билеты закончились и что они не обязаны снабжать всех детей проездными», - процитировал слова женщины портал «Город Z».

Горожанке пояснили, что количество таких билетов продолжит сокращаться. Причина в том, что организацией пассажирских перевозок МП «Автотранс» больше не занимается.

«С 2022 года правительство Пензенской области забрало у нас все полномочия по организации пассажирских перевозок, все льготы на проезд предоставляют тоже они. И если не предоставляют, то это их решение», - заявил Олег Климанов.

В Пензенской области правом на льготный проезд обладают дети-сироты, члены многодетных семей, малоимущие, инвалиды и другие категории граждан. Чтобы получить проездной, необходимо обратиться в отдел соцзащиты.