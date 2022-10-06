Общество

В Заречном школьных проездных становится все меньше

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Зареченский «Автотранс» сокращает продажи школьных проездных. Речь об этом зашла на встрече главы ЗАТО Олега Климанова с горожанами.

Одна из зареченок пожаловалась, что не может приобрести ребенку проездной на общественный транспорт.

«Мы всегда покупали детям проездные за 200 рублей. А сегодня проездной не продали, сказали, что именно эти билеты закончились и что они не обязаны снабжать всех детей проездными», - процитировал слова женщины портал «Город Z».

Горожанке пояснили, что количество таких билетов продолжит сокращаться. Причина в том, что организацией пассажирских перевозок МП «Автотранс» больше не занимается.

«С 2022 года правительство Пензенской области забрало у нас все полномочия по организации пассажирских перевозок, все льготы на проезд предоставляют тоже они. И если не предоставляют, то это их решение», - заявил Олег Климанов.

В Пензенской области правом на льготный проезд обладают дети-сироты, члены многодетных семей, малоимущие, инвалиды и другие категории граждан. Чтобы получить проездной, необходимо обратиться в отдел соцзащиты.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — gorodz.info
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте