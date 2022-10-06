Центральные улицы Пензы нуждаются в дополнительном озеленении

06.10.2022 | 15:27

Пензенцам пообещали в следующем году дополнительно озеленить центр города. Осенней посадки крупномера не предвидится.

Вопрос, почему на центральных улицах Пензы не заменяют утраченные деревья, задал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пользователь Александр.

«В центре (улицы Кирова, Славы, Московская и т. д.) требуется срочная осенняя посадка крупномера (деревья лучше приживаются). К примеру, улица Московская, 86, улица Кирова, 59 (2 места), и другие. Очень некрасиво смотрится. Места есть, а деревьев нет», - высказался мужчина.

К обращению он прикрепил снимки мест, где, по его мнению, можно было бы посадить деревья.

«Ежегодно обещают, но не делают. Неужели это такая проблема?» - поинтересовался Александр.

Сотрудник мэрии Пензы ответил ему, что саженцы высадят в 2023 году, «в рамках ежегодного весеннего месячника по благоустройству».

«На данный момент уполномоченной организацией по содержанию зеленых насаждений на территории города Пензы является учреждение «Пензавтодор» (телефон 57-49-95). В настоящее время до муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» доведена информация по данному вопросу. Благодарим за обращение», - гласит ответ.

Не хватает деревьев и в Терновке. На это ранее указала подписчица губернатора в соцсети «Одноклассники». Женщина попросила озеленить дорогу, ведущую в аэропорт. Ее заявку пообещали рассмотреть, когда станут обсуждать места, нуждающиеся в новой растительности.