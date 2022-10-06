Общество

Центральные улицы Пензы нуждаются в дополнительном озеленении

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенцам пообещали в следующем году дополнительно озеленить центр города. Осенней посадки крупномера не предвидится.

Вопрос, почему на центральных улицах Пензы не заменяют утраченные деревья, задал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пользователь Александр.

«В центре (улицы Кирова, Славы, Московская и т. д.) требуется срочная осенняя посадка крупномера (деревья лучше приживаются). К примеру, улица Московская, 86, улица Кирова, 59 (2 места), и другие. Очень некрасиво смотрится. Места есть, а деревьев нет», - высказался мужчина.

К обращению он прикрепил снимки мест, где, по его мнению, можно было бы посадить деревья.

«Ежегодно обещают, но не делают. Неужели это такая проблема?» - поинтересовался Александр.

Сотрудник мэрии Пензы ответил ему, что саженцы высадят в 2023 году, «в рамках ежегодного весеннего месячника по благоустройству».

«На данный момент уполномоченной организацией по содержанию зеленых насаждений на территории города Пензы является учреждение «Пензавтодор» (телефон 57-49-95). В настоящее время до муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» доведена информация по данному вопросу. Благодарим за обращение», - гласит ответ.

Не хватает деревьев и в Терновке. На это ранее указала подписчица губернатора в соцсети «Одноклассники». Женщина попросила озеленить дорогу, ведущую в аэропорт. Ее заявку пообещали рассмотреть, когда станут обсуждать места, нуждающиеся в новой растительности.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Александра Иванова
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте