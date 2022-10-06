Общество

Опубликована новая версия указа об отсрочке от мобилизации

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Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Согласно ему, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения:

а) в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки);

б) в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

в) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров;

г) в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Таким образом, в прежней редакции речь шла только о государственных образовательных учреждениях, а теперь в перечень попали и коммерческие (но имеющие госаккредитацию).

Еще одно новшество - освобождение от мобилизации учащихся духовных учреждений.

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