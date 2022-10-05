Общество

Владимир Мутовкин поздравил педагогов с Днем учителя

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В среду, 5 октября, глава Пензы поздравил всех педагогов с профессиональным праздником - Днем учителя.

«Каждый из нас бережно хранит в душе память о своем первом учителе, об учителе, ставшем добрым наставником и проводником в мир знаний, всегда готовым поддерживать и направлять.

Ваша профессия является одной из самых нужных, важных и востребованных в обществе. Вы не только несете детям знания, но и воспитываете в них высокие моральные качества, учите добру и справедливости, патриотизму, взаимопомощи и взаимовыручке, умению самостоятельно мыслить и принимать решения. Во многом именно от вашего труда зависит не только будущее ребят, но и будущее региона и нашей страны. Благодаря вам юные пензенцы не раз становились победителями различных олимпиад и конкурсов как регионального, так и всероссийского и международного уровней.

Приятно отметить, что в пензенских школах работают настоящие мастера своего дела, педагоги с большой буквы. Среди вас немало заслуженных работников, обладателей почетных званий и высоких наград.

Спасибо вам за нелегкий, но столь нужный всем нам труд, за ваши мудрость, терпение, самоотдачу, неустанный творческий поиск, безграничную любовь к детям! Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда. Многие из вас и сегодня продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом преданности своей профессии.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, неиссякаемой творческой энергии, оптимизма, мира, добра, успехов в работе и во всех начинаниях! Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в ваших сердцах!» - говорится в поздравлении.

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