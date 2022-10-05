В Пензе дети и их родители соревнуются в сборе макулатуры

05.10.2022 | 19:48

Ранним утром в детском саду «Семицветик» медведь принимал старые газеты, журналы и книги, а сдавали их волки, сороки, белки и лисы. Воспитанник подготовительной группы Миша не стал включаться в игру и рассказал, как все было на самом деле.

«Мы с мамой принесли коробку - девять килограммов. Пока я смотрел мультики, мама собрала на балконе», - поделился он.

Через несколько часов в берлоге медведя накопилось уже немало свертков и коробок. Тогда сказочные герои устроили здесь фотосессию. Снимки - не для личного пользования: дошколята вместе с воспитателями решили принять участие в федеральной акции «БумБатл». Разные образовательные организации по всей стране организуют сбор использованной бумаги. Победителями станут не только те, кто больше остальных отправит на переработку.

«В рамках проекта предусмотрена отдельная номинация «Креативная фотография и видеосъемка сдачи макулатуры» в учреждении. Те участники, которые творчески подойдут к процессу, будут награждены специальным призом - онлайн-встречей со звездой нашего телевидения», - рассказала руководитель пензенского отделения движения «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

Акция длится не первый день, к ней еще могут подключиться все желающие. В Пензе лидирует пока лицей № 73, где ученики собрали семь тонн макулатуры. Проект предполагают завершить 15 ноября и потом определить победителей.