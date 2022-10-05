В Пензастате рассказали о зарплате, возрасте и поле учителей

05.10.2022 | 13:31

В среду, 5 октября, по случаю Дня учителя Пензастат опубликовал материал о пензенских педагогах.

«По данным Министерства просвещения Российской Федерации, в Пензенской области в 2021-2022 учебном году подготовку по основным программам общего образования осуществляли 311 образовательных организаций с общей численностью обучающихся 132 тыс. человек», - уточнили статистики.

В школах трудятся 9,9 тыс. работников, 8,7 тыс. из которых - учителя. Большая часть из них (89,3%) - женщины, половине из которых (53,2%) от 35 до 54 лет. Специалистов моложе 35 - 19,7%.

«Высшее образование имеют 87,4% учителей, из них 34,2% - с высшей квалификацией», - добавили в Пензастате.

Что касается зарплаты, то в среднем в I полугодии 2022-го педагог в Пензенской области получал 32 171 рубль.

В сентябре 2022-го министр образования региона Алексей Комаров заявил, что в новом учебном году средняя зарплата учителя стала на 3,6% выше, чем в предыдущем. По его словам, по итогам 8 месяцев она составила 34 879 рублей (с учетом выплат за классное руководство из федерального бюджета). При этом базовый оклад педагога меньше МРОТ.