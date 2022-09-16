Министр образования рассказал о росте средней зарплаты педагогов

16.09.2022 | 16:25

В Пензенской области выросла средняя заработная плата педагогов. Об этом в пятницу, 16 сентября, во время прямого эфира рассказал министр образования региона Алексей Комаров.

«По сравнению с сентябрем 2021 года она увеличилась на 3,6%», - заявил чиновник.

По его словам, по итогам 8 месяцев средняя зарплата составила 34 879 рублей (с учетом выплат за классное руководство из федерального бюджета).

В феврале этого года замминистра Гузяль Баткаева уточнила, что базовый оклад учителя в настоящее время - 8 213 рублей. Применяются коэффициенты за стаж, образование, категорию. В структуре заработной платы базовая часть составляет 56%, еще 26% - доплата за дополнительный объем, связанный непосредственно с педагогической работой.

Тогда же она констатировала, что по итогам 2021 года средняя зарплата у учителей в Пензенской области составила 34 610 рублей при нагрузке 1,3 (около 24 часов).