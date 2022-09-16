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Общество

Министр образования рассказал о росте средней зарплаты педагогов

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В Пензенской области выросла средняя заработная плата педагогов. Об этом в пятницу, 16 сентября, во время прямого эфира рассказал министр образования региона Алексей Комаров.

«По сравнению с сентябрем 2021 года она увеличилась на 3,6%», - заявил чиновник.

По его словам, по итогам 8 месяцев средняя зарплата составила 34 879 рублей (с учетом выплат за классное руководство из федерального бюджета).

В феврале этого года замминистра Гузяль Баткаева уточнила, что базовый оклад учителя в настоящее время - 8 213 рублей. Применяются коэффициенты за стаж, образование, категорию. В структуре заработной платы базовая часть составляет 56%, еще 26% - доплата за дополнительный объем, связанный непосредственно с педагогической работой.

Тогда же она констатировала, что по итогам 2021 года средняя зарплата у учителей в Пензенской области составила 34 610 рублей при нагрузке 1,3 (около 24 часов).

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«По сравнению с сентябрем 2021 года она увеличилась на 3,6%», - заявил чиновник.
а цены на сколько выросли, чиновник не уточнил?

Гость||

Смешно слушать про это, у мноких сокращают часы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В феврале этого года замминистра Гузяль Баткаева уточнила, что базовый оклад учителя в настоящее время - 8 213 рублей. Применяются коэффициенты за стаж, образование, категорию. В структуре заработной платы базовая часть составляет 56%,
У меня кончено плохо с математикой, но если 8 213 рублей это 56%, т.е. больше половины. То откуда взялись 34 879?

Гость||

Наверное при расчете средней заработной платы педагогов учли зарплаты министра и замминистра образования.

Гость||

А вопрос про базовый оклад в 8 тысяч 700 рублей который годами не повышается удалили специально администраторы сообщества вк Министерство образования области лицемерные чинушки!!не гоже на такие вопросы министру отвечать!!

Гость||

Гость писал(a):

В феврале этого года замминистра Гузяль Баткаева уточнила, что базовый оклад учителя в настоящее время - 8 213 рублей. Применяются коэффициенты за стаж, образование, категорию. В структуре заработной платы базовая часть составляет 56%,

У меня кончено плохо с математикой, но если 8 213 рублей это 56%, т.е. больше половины. То откуда взялись 34 879?

Это другое вы считать не умеете!он же в конце галочку добавил в прямом эфире при условии выплаты 5 тысяч за классное руководство!но и тут математика какая то другая!

Гость||

Учителя не знали, что им зарплата повышается, но благодаря своевременному информированию чиновниками, они знают и должны гордиться вниманием, им оказанным. На 3.6%! Это вам не что-то такое, это почти четыре! Куда потратите свалившееся богатство, господа учителя? На отдых наверное или ипотеку закроете?

Гость||

За 30 часов зарплата 23 тысячи на руки. Это как?


Имя: Гость
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