Пензенских педагогов поздравили с Днем учителя

05.10.2022 | 18:39

В Пензе работает 6 551 педагог - в городском Центре культуры и досуга столько не разместить. Но поздравления с Днем учителя здесь услышали сотни человек.

«Существует очень много разнообразных профессий: экономисты, юристы, литейщики, водители, - но они не стали бы теми, кто они есть, без вашего труда, без частички сердца, которую вы в них вложили. Я вам хочу сказать большое за это спасибо. Низкий вам поклон!» - отметил министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

Зрительный зал долго аплодировал и министру, и членам педагогических династий, которые потом вышли на сцену, - общий стаж некоторых перевалил за 500 лет.

В праздничный день обсуждать проблемы не хочется, но дефицит учителей, например, начальных классов, физики, математики в Пензе сохраняется. В 2021 году в регионе заработал проект, который может изменить ситуацию.

«Это педагогические классы, где дети из 10-11-х, которые планируют поступить в педагогические вузы, проходят углубленное изучение педагогики, психологии, дефектологии - тех основ, которые им помогут лучше войти в профессию», - сообщила начальник Управления образования г. Пензы Алла Маркова.

В 2022 году в школы Пензы пришло 127 молодых учителей. Одна из них - Алина Пайкова. Первую зарплату еще не получила, но быть педагогом-психологом в лицее ей понравилось.

«Я не пожалела, потому что это очень увлекательная работа. Дети - это что-то невероятное», - рассказала педагог-психолог лицея № 55 Алина Пайкова.

Во время торжественного мероприятия лучшим вручили грамоты и благодарности. Потом состоялся традиционный концерт.