В Заречном ответили на вопрос о карантине для школьников по COVID

04.10.2022 | 08:25

В Заречном школьников пока не планируют переводить на карантин по коронавирусу. Об этом сообщила начальник профильного отдела администрации Светлана Чернышева, ее слова приводит портал «Заречье сегодня».

«Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей сейчас достаточно мал, поэтому переводить на карантин классы, школы и другие общеобразовательные организации мы не будем», - уточнила чиновница.

По ее словам, детям, пропустившим занятия в школе, для возвращения к урокам не всегда требуется справка.

«На сегодняшний день ребенок может оставаться дома до пяти дней без справки, не считая выходных», - уточнила Чернышева.

В последние дни в Заречном выявляют по 8-10 новых случаев заражения коронавирусом. В Пензенской области этот показатель составляет 400-600.