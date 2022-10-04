В Пензе безналичную оплату проезда распространят и на маршрутки

04.10.2022 | 13:07

Пензенцам пообещали, что вопрос с безналичной оплатой в транспорте решится уже в следующем году.

Пока же в маршрутках областного центра рассчитаться за проезд можно лишь наличными деньгами.

«Когда в транспорте малого класса установят безналичный расчет? Ветеранов, пенсионеров, школьников, студентов и других лишили льготного проезда в транспорте малого класса. Почему валидаторы не хотят поставить? Транспорт малого класса тоже является общественным», - написал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» читатель.

Он привел в пример город Тюмень, где подобной проблемы нет и с 2012 года люди могут расплачиваться в маршрутках транспортной картой.

Обращение читателя редакция направила в министерство цифрового развития, транспорта и связи региона.

Согласно ответу, 19,5% автобусов (в основном больших и средних) городских, пригородных и междугородних маршрутов уже оснастили терминалами безналичной оплаты.

«Процесс расширения возможности безналичной оплаты проезда во всем парке пассажирского подвижного состава регулярных маршрутов идет, полный охват указанной формой оплаты запланирован на 2023 год», - пояснили в министерстве.

Жители Пензы давно требуют, чтобы в маршрутках появились терминалы для безналичной оплаты. Горожанам отвечали, что это невозможно.

«В связи с тем, что данная форма оплаты несет дополнительные затраты для перевозчиков (приобретение оборудования, затраты на его обслуживание и банковский эквайринг), требования по обязательному внедрению безналичного проезда будут установлены в государственных контрактах, которые планируется заключить в 2022-2023 годах», - рассказали в управлении транспорта и связи города в декабре 2021-го.

Кроме того, законом не предусмотрена обязанность перевозчиков организовать оплату проезда картой.