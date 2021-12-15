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Общество

Пензенцам объяснили, почему сохраняется наличная оплата проезда

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Пензенцев по-прежнему волнует вопрос о введении в общественном транспорте безналичной оплаты проезда. Его они нередко поднимают в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

«Почему заблокировали введение безналичной оплаты в общественном транспорте?» - поинтересовался подписчик у главы региона.

В управлении транспорта и связи Пензы ему ответили, что сейчас картой можно оплатить поездку в троллейбусах.

Что касается остальных перевозчиков, то введение безналичного расчета для них является необязательным.

«В связи с тем, что данная форма оплаты несет дополнительные затраты для перевозчиков (приобретение оборудования, затраты на его обслуживание и банковский эквайринг), требования по обязательному внедрению безналичного проезда будут установлены в государственных контрактах, которые планируются заключить в 2022-2023 годах», - пояснили в управлении.

Ранее в Пензе обсуждали оснащение маршрутных такси контрольно-кассовой техникой и валидаторами. Компании-перевозчики хотели начать эту работу летом 2020 года. В феврале 2021-го стало известно, что внедрения оборудования пока не планируется.

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Гость||

Поняли, глупомордые!

Гость||

А как налоговая налоги считает ? Сколько дадут? Остальные налом?

Гость||

Это потому что, кривозубова контора,ясно глупомордые

Гость||

Потому что сохраняют "чёрный" нал, уводят от налогообложения.

Гость||

Угадайте кто будет платить за эквайринг и насколько увеличится стоимость проезда?

Гость||

А что по этому вопросу нам скажет ИО главы ИФНС России по Пензенской области товарищ Кожевникова Л Б

Гость||

Гость писал(a):

А что по этому вопросу нам скажет ИО главы ИФНС России по Пензенской области товарищ Кожевникова Л Б
Как у нас принято у высшего руководства страны "выскажет озабоченность"

Гость||

В маршрутках билеты не выдают. Почему?

Гость||

Гость писал(a):

В маршрутках билеты не выдают. Почему?
Висят у входа на стяжке, бери весь рулон, нанеси им ущерб!

Гость||

Еще стоимость проезда для вас нужно сделать по 82 рубля за поездку - для полной справедливости.

Гость||

Гость писал(a):

Еще стоимость проезда для вас нужно сделать по 82 рубля за поездку - для полной справедливости.
«Взвейтесь кострами, синие ночи» если что песня есть ткая.

Гость||

А с учетом дичайшей инфляции можно уже и рублей по 97 за поездку вам сделать.

Гость||

С безналичной оплатой все доходы будут известны. А так удобнее доходы скрывать. А что касается удобства пассажиров и увеличения доходов городского бюджета, то власти на это наплевать. У них с доходами и так все хорошо, а на маршрутках они не ездят. Ничего не меняется со сменой "первых" лиц и области и города.

Имя: Гость
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