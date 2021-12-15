Пензенцам объяснили, почему сохраняется наличная оплата проезда

15.12.2021 | 15:09

Пензенцев по-прежнему волнует вопрос о введении в общественном транспорте безналичной оплаты проезда. Его они нередко поднимают в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

«Почему заблокировали введение безналичной оплаты в общественном транспорте?» - поинтересовался подписчик у главы региона.

В управлении транспорта и связи Пензы ему ответили, что сейчас картой можно оплатить поездку в троллейбусах.

Что касается остальных перевозчиков, то введение безналичного расчета для них является необязательным.

«В связи с тем, что данная форма оплаты несет дополнительные затраты для перевозчиков (приобретение оборудования, затраты на его обслуживание и банковский эквайринг), требования по обязательному внедрению безналичного проезда будут установлены в государственных контрактах, которые планируются заключить в 2022-2023 годах», - пояснили в управлении.

Ранее в Пензе обсуждали оснащение маршрутных такси контрольно-кассовой техникой и валидаторами. Компании-перевозчики хотели начать эту работу летом 2020 года. В феврале 2021-го стало известно, что внедрения оборудования пока не планируется.