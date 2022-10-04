Общество

Семья пытается вернуть мобилизованного 47-летнего пензенца

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В Пензе мобилизовали 47-летнего мужчину без боевого опыта, с проблемами со здоровьем. В Министерстве обороны РФ не стали заниматься разбирательством.

Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчину зовут Алексей Кульгин, он трудился электриком. Утром 25 сентября ему вручили повестку, чему пензенец очень удивился, ведь он не участвовал в военных действиях и служил как обычный рядовой.

Кульгину поставили диагнозы: «язва двенадцатиперстной кишки», «хронический активный гастрит». Также у мужчины имеются проблемы с позвоночником.

Жена и дочь пензенца позвонили в Минобороны и сообщили, что Кульгин не подходит под озвученные требования частичной мобилизации. Сотрудник горячей линии подтвердил, что произошла ошибка, семье посоветовали «бороться за Алексея», но на следующий день прозвучал другой ответ: всех мужчин до 50 лет могут призвать по повестке и все случаи остаются на усмотрение военкоматов.

Пока мужчина пребывает в Пензе, где до 20 октября вместе с другими мобилизованными проходит обучение.

«Родственники не оставляют надежды вернуть Алексея домой», - пишет в заключение Baza.

Ранее стало известно, что 41-летнего мобилизованного жителя Пензенской области признали негодным к службе. В военкомат обратилась его супруга и рассказала, что у мужчины имеется хроническое заболевание. После этого его обследовали и вернули.

В военной прокуратуре сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что на 1 октября после оперативного вмешательства от призыва по мобилизации освобождены 9 граждан (им выставлена категория «Д»). Еще 7 человек признаны временно не годными (категория «Г»), 13 - направлены на дополнительное обследование.

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Источник — фото t.me/bazabazon
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