Названо число мобилизованных пензенцев, возвращенных домой

01.10.2022 | 19:42

В субботу, 1 октября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница Нижнеломовского района Татьяна Александровна Ч., мать троих детей, рассказавшая о том, как удалось вернуть ее мобилизованного мужа.

25 сентября 41-летнему мужчине вручили повестку о необходимости прибыть в нижнеломовский военный комиссариат для призыва по мобилизации. Уже 26-го числа он был доставлен на территорию артиллерийского военного училища (ныне филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева).

«28 сентября я была вынуждена обратиться в военную прокуратуру Пензенского гарнизона с просьбой освободить моего мужа от мобилизации в связи с имеющимся у него хроническим заболеванием.

Военная прокуратура оперативно отреагировала на мое обращение, организовав проведение моему мужу дополнительного МРТ тазобедренных суставов. По результатам медицинского освидетельствования мой муж был признан не годным к военной службе (категория «Д») и возвращен в семью», - пояснила Татьяна Александровна, поблагодарив сотрудников за восстановление справедливости.

В военной прокуратуре сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что на сегодняшний день после оперативного вмешательства от призыва по мобилизации освобождены 9 граждан (им выставлена категория «Д»). Еще 7 человек признаны временно не годными (категория «Г»), 13 - направлены на дополнительное обследование.

«Надзорная работа в сфере обеспечения законности при призыве граждан на военную службу по мобилизации продолжается», - добавили в прокуратуре.