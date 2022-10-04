Общество

Пензенским школьникам помогут найти занятие по душе

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Школьникам помогут определиться с возможностями, желаниями и найти занятие по душе - благодаря «Маршруту успеха». Так называется проект, который реализуется в областной библиотеке для детей и юношества.

«Мы рассказываем о мире профессий - это для детей помладше. С восьмиклассниками, девятиклассниками, одиннадцатиклассниками мы проводим профориентационное тестирование, приглашаем людей, уже состоявшихся в профессиональной деятельности, которые рассказывают ребятам о своем роде деятельности», - отметила психолог областной библиотеки для детей и юношества Ольга Шашкова.

Актеры Дарья Куклева и Дмитрий Ширин с удовольствием отправились в библиотеку, чтобы раскрыть секреты и поделиться опытом с ребятами.

«Главное - рассказать правду: я думаю, что это не такая простая профессия, как может показаться на первый взгляд. А там уже каждый должен сам для себя решить, что для него важно и чего ему хочется», - подчеркнула актриса Пензенского ТЮЗа Дарья Куклева.

«Театр - это совершенно другой мир. Он дает человеку некую надежду на лучшее», - рассказал актер Пензенского ТЮЗа Дмитрий Ширин.

С шестиклассниками актеры не только беседуют, но и проводят мастер-классы для полного погружения в профессию.

Каждая встреча в рамках «Маршрута успеха» продолжается около часа. Школьникам о своей профессии уже рассказали сотрудники полиции, на очереди - фотографы, кулинары, мастера швейного дела.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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