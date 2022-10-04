Мобилизованные пензенцы должны сдать полисы ОМС

04.10.2022 | 16:41

Мобилизованные жители Пензенской области имеют статус военнослужащих-контрактников и обязаны сдать полисы обязательного медицинского страхования.

О нормах, установленных федеральным законом № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», напомнили в ТФОМС Пензенской области.

Оплачивать положенную мобилизованным медицинскую помощь будут из других источников.

Чтобы сдать полис ОМС, необходимо написать заявление в страховую медицинскую организацию или в территориальный фонд медицинского страхования. Делается это лично или через представителя.

При этом предъявляются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта);

- СНИЛС;

- полис.

«В случае подачи заявления через представителя, помимо указанных документов, предъявляется доверенность на подачу заявления, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, и документ, удостоверяющий личность представителя», - сообщили в ТФОМС.

Заявления принимаются на улице Крупской, 3, в Пензе (там находится ТФОМС области), а также в пунктах выдачи полисов обязательного медицинского страхования.

Задать вопросы о сдаче полисов военнослужащими можно по номеру единого контактного центра 8 (800) 100-80-40. Звонок бесплатный.

Ранее военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков заявил, что мобилизованные смогут пользоваться всеми социальными гарантиями (медицинское обеспечение, обязательное государственное страхование, дополнительные льготы, компенсации).