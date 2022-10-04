Общество

Мобилизованные пензенцы должны сдать полисы ОМС

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Мобилизованные жители Пензенской области имеют статус военнослужащих-контрактников и обязаны сдать полисы обязательного медицинского страхования.

О нормах, установленных федеральным законом № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», напомнили в ТФОМС Пензенской области.

Оплачивать положенную мобилизованным медицинскую помощь будут из других источников.

Чтобы сдать полис ОМС, необходимо написать заявление в страховую медицинскую организацию или в территориальный фонд медицинского страхования. Делается это лично или через представителя.

При этом предъявляются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта);

- СНИЛС;

- полис.

«В случае подачи заявления через представителя, помимо указанных документов, предъявляется доверенность на подачу заявления, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, и документ, удостоверяющий личность представителя», - сообщили в ТФОМС.

Заявления принимаются на улице Крупской, 3, в Пензе (там находится ТФОМС области), а также в пунктах выдачи полисов обязательного медицинского страхования.

Задать вопросы о сдаче полисов военнослужащими можно по номеру единого контактного центра 8 (800) 100-80-40. Звонок бесплатный.

Ранее военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков заявил, что мобилизованные смогут пользоваться всеми социальными гарантиями (медицинское обеспечение, обязательное государственное страхование, дополнительные льготы, компенсации).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте