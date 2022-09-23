Названы суммы, которые будут получать мобилизованные пензенцы

23.09.2022 | 15:52

Стало известно, сколько будут получать мобилизованные жители Пензенской области. Суммы назвал на брифинге в пятницу, 23 сентября, комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

«В районах проведения СВО рядовой и матрос будут получать от 200 тысяч рублей, младший лейтенант - от 234 тысяч. Деньги будут перечисляться на персональный счет военнослужащего или, по его желанию, могут частично или полностью переводиться членам его семьи», - пояснил военком.

Во время обучения (оно будет длиться от 15 суток) солдаты и матросы будут получать около 50 тысяч рублей, офицеры - по 55-60 тысяч, при пересечении границы - по 53 доллара в сутки.

Отдельно обозначено дополнительное финансовое стимулирование: по 50 тысяч рублей за подбитую бронемашину, по 300 тысяч - за самолет или танк.

Андрей Сурков напомнил, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих-контрактников, поэтому уровень денежного содержания будет одинаковым. Также мобилизованные смогут пользоваться всеми социальными гарантиями (медицинское обеспечение, обязательное государственное страхование, дополнительные льготы, компенсации).

Ранее военком заявил, что по закону призваны могут быть лица до 50 лет, но обещал не выходить за рамки разумного и призывать лиц старше 35 лет только по желанию.

Обозначить общее число жителей региона, которых планируется призвать по частичной мобилизации, он отказался: «Количество призываемых известно, но сказать я не могу».

Также он сообщил, что границы региона не закрыты, но при этом рекомендовал тем, кто стоит на воинском учете, не уезжать, а тем, кто уехал - вернуться.