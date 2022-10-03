Территории пензенских школ закрывают от посторонних

03.10.2022 | 19:27

С октября территория школы закрыта для свободного доступа. Вход - при наличии электронного ключа или с помощью кнопки вызова. Такие объявления появились на ряде пензенских учебных заведений. У некоторых из них огромные площади, и горожане проложили по ним немало тропинок, сокращая путь к домам. Теперь людям придется делать крюк.

В школе № 56 говорят, что у них калитки были закрыты еще пару лет назад и местное население к неудобствам они уже приучили.

«Периметральное ограждение с закрывающимися калитками у нас существует уже два года. Поток желающих пройти через территорию школы сократился не просто в разы, а на порядок», - сообщила директор школы № 56 г. Пензы Наталья Переяслова.

Родители здешних школьников получили электронные ключи. И эти взрослые исключительно за закрытые калитки.

«Хорошо, дети хотя бы в какой-то безопасности», - отметила прохожая.

«Обязательно должно быть, потому что это против проникновения нежелательных лиц на территорию школы», - поддержал мужчина.

Когда-то о школах говорили как о социокультурных центрах микрорайонов, чьей базой свободно могут пользоваться горожане. Но в последние годы обстановка в обществе изменилась, на первый план выходит безопасность детей. Вероятно, теракт в Ижевске привел к тому, что калитки спешно стали закрывать даже там, где замков никогда не было.

«В 2022 году произошли изменения в постановлении Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности. Закреплена персональная ответственность директора или руководителя какой-либо образовательной организации за антитеррористическую защищенность», - объяснила консультант Министерства образования Пензенской области Лариса Дровнина.

Категорично о том, что отныне пензенцы вообще не могут ходить по школьным территориям и пользоваться спортобъектами, чиновники не говорят. Но если в домофон учебного заведения позвонит незнакомец и попросит пустить его погулять, наверняка он получит отказ. А открытую калитку и сокращающую путь бабушку в областном центре придется поискать.