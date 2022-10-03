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Общество

Мобилизованные пензенцы могут сдать животных в приюты

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У мобилизованных граждан возникает вопрос, что делать с домашними животными, которые останутся без присмотра, пока хозяин будет участвовать в СВО на Украине.

Ответ на этот вопрос опубликовал портал «Объясняем.рф».

«Если вам некому оставить питомца на время мобилизации, о нем позаботятся в специализированном приюте», - говорится в сообщении.

Портал обнародовал список заведений в РФ, готовых позаботиться о домашних животных в таких случаях. В Пензенской области уход ляжет на плечи специалистов приюта на улице Саранской, 78-1, в областном центре. Дан телефон учреждения, по которому можно получить справку, - 8 (927) 370-57-82.

В пензенских пабликах уже стали появляться обращения к неравнодушным людям с просьбой забрать питомца.

«Отдам котика доброму человеку в заботливые руки. Меня могут мобилизовать. Если это случится, то за ним некому будет ухаживать. Поэтому хочу заранее подстраховаться», - гласит пост, появившийся в группе «Актуальная Пенза» в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 3 октября.

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