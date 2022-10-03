Мобилизация: в Сети предлагают «дипломы» ИТ-специалистов

03.10.2022 | 10:00

После объявления о частичной мобилизации в России, а также о том, что отсрочку имеют ИТ-специалисты, мошенники начали предлагать людям приобрести соответствующий диплом.

Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

Аферисты в своих предложениях опираются на список ИТ-специальностей, рекомендованных для освобождения от призыва. Они размещают объявления в соцсетях, заверяя, что человек получит бронь, и просят за услуги от 15 000 до 300 000 рублей.

Однако следует помнить: высшее образование в ИТ-сфере не освобождает от призыва, бронь закреплена за конкретными должностями в организации.

От мобилизации освобождаются сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, у которых имеется трудовой договор. При этом для них предусмотрен полный рабочий день.

Портал «Объяняем.рф» призвал не поддаваться на уловки злоумышленников, ведь можно потерять деньги, передать мошенникам персональные данные и нарушить закон (ответственность за поддельные документы несет не только продавец, но и покупатель).