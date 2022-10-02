Жители Пензенской области стали покупать меньше продуктов

02.10.2022 | 10:10

Пензастат обнародовал статистику оборота розничной торговли в регионе за январь - август. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 3,5%.

За 8 месяцев 2022-го жители области приобрели продуктов, напитков и табачных изделий на 91,1 млрд рублей (меньше на 2,8% по сравнению с 2021-м), а непродовольственных товаров - на 96,8 млрд рублей (на 4,1%).

В общей сумме оборот розничной торговли составил 187,9 млрд рублей.

«Одним из важнейших показателей, характеризующих социально-экономическое развитие региона, является оборот розничной торговли на душу населения. Каждым жителем области в январе - августе 2022 г. куплено товаров в среднем на 147,5 тыс. руб», - сообщили в Пензастате.

Жители региона потратили меньше на услуги общепита. Оборот таких предприятий составил 6,2 млрд рублей, что меньше на 12,7% по сравнению с январем - августом 2021-го. В среднем один пензенец оставил в кафе, столовых или ресторанах 4,9 тыс. рублей.