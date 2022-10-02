Пензенцам посоветовали не снимать стресс алкоголем

02.10.2022 | 11:21

Жители Пензенской области зачастую прибегают к алкоголю, чтобы снять стресс и избавиться от тревожных мыслей.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона предупредили: это не выход.

Специалисты утверждают, что привычка снимать стресс спиртным ведет к слабоволию, личность утрачивает способность самостоятельно справляться с различными трудностями. Каждая неприятность, которую решили сгладить алкогольными напитками, оборачивается еще большим стрессом. От него опять-таки тянет избавиться с помощью возлияния. Человек попадает в порочный круг, у него развивается психофизическая зависимость.

Представление о том, что алкоголь расслабляет и поднимает настроение, неверное. Эффект от дозы кратковременный, и когда опьянение проходит, все проблемы наваливаются с еще большей силой.

Кроме того, общеизвестно, какой вред наносит алкоголь организму.

Специалисты советуют бороться с тяготами, тревогой и стрессом иными методами. Здесь подойдут:

- контрастный душ, так как водные процедуры способны снимать раздражение и усталость, или же принятие ванны, в которую можно добавить успокаивающие эфирные масла;

- вкусная еда (отвлечет от проблем, придаст энергии, уверенности);

- интеллектуальная или духовная телепрограмма, просмотр любимого фильма, чтение книг;

- посещение бассейна, фитнес-клуба, выставки, театра, музея.

Если самостоятельно не выходит справиться с эмоциональным напряжением, то рекомендуется обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру.