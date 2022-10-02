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Общество

Мужчинам призывного возраста начали отказывать в ипотеке

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Мужчинам, которые могут попасть под частичную мобилизацию, стало сложнее оформить ипотеку.

Об этом пишет издание «Комсомольская правда».

Сотрудники банков не решаются отказать в оформлении напрямую и предлагают потенциальному заемщику отложить рассмотрение заявки.

Эксперты отмечают: объем выданных ипотечных кредитов сократился после 21 сентября, дня объявления частичной мобилизации в РФ. Также люди стали реже обращаться за консультацией к сотрудникам банков. Сами специалисты вынуждены были скорректировать механизмы оценки надежности клиентов.

«О каких рисках речь? Беспокойство у кредитных организаций вызывают, в частности, предполагаемые условия реализации нового закона о кредитных каникулах для участников специальной военной операции. Погибшим и получившим инвалидность первой группы долги по кредитам предполагается списывать», - пишет «Комсомольская правда».

Списание будет происходить за счет финансовых учреждений. Предположительно, потери банков могут составить около 1-2% от прибыли. Сюда следует и прибавить потери, связанные с кредитными каникулами, предусмотренными для мобилизованных.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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