Мобилизованным пензенцам предоставят кредитные каникулы

В среду, 28 сентября, Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам.
Информация об этом размещена сайте Государственной думы РФ.
Каникулы по потребительским, ипотечным кредитам предоставляются не только мобилизованным, но и контрактникам, участникам СВО, членам их семей.
Эти категории граждан вправе приостановить исполнение своих обязательств по договорам, которые заключены до дня мобилизации, подписания контракта, участия в СВО.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Планируется призвать 300 000 граждан, имеющих боевой опыт, находящихся в резерве или запасе.
В Пензенской области на данный момент необходимое число человек практически набрано, однако повестки продолжат разносить, так как нужно набрать определенный резерв.
Мобилизованных пензенцев уже разместили в созданных пунктах. Их обеспечили трехразовым питанием, ковриками, спальными местами. Также им не запрещено видеться с родственниками и разговаривать с ними по телефону. Допускается и получение передач.
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