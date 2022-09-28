Общество

Мобилизованным пензенцам предоставят кредитные каникулы

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В среду, 28 сентября, Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам.

Информация об этом размещена сайте Государственной думы РФ.

Каникулы по потребительским, ипотечным кредитам предоставляются не только мобилизованным, но и контрактникам, участникам СВО, членам их семей.

Эти категории граждан вправе приостановить исполнение своих обязательств по договорам, которые заключены до дня мобилизации, подписания контракта, участия в СВО.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Планируется призвать 300 000 граждан, имеющих боевой опыт, находящихся в резерве или запасе.

В Пензенской области на данный момент необходимое число человек практически набрано, однако повестки продолжат разносить, так как нужно набрать определенный резерв.

Мобилизованных пензенцев уже разместили в созданных пунктах. Их обеспечили трехразовым питанием, ковриками, спальными местами. Также им не запрещено видеться с родственниками и разговаривать с ними по телефону. Допускается и получение передач.

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