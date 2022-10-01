Общество

В Пензенской области за сутки выявили менее 500 случаев ковида

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В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 492 человек. Об этом в субботу, 1 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: Пенза - 248 случаев, Сердобский район - 60, Бессоновский - 31, Пензенский - 30, Земетчинский - 24, Башмаковский - 19, Лопатинский - 16, Каменский - 15, Тамалинский - 12, город Заречный - 8, Шемышейский район - 5, Городищенский и Пачелмский - по 4, Спасский, Белинский и Мокшанский - по 3, Вадинский, Лунинский и Кузнецкий - по 2, Нижнеломовский - 1.

В течение суток госпитализация потребовалась 40 жителям региона с COVID-19.

«30 сентября выздоровевших - 967 человек, итого - 200 357. Умерших - 0 (6 072). Случаев подтвержденной COVID - 211 046», - уточнили в оперштабе.

По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область продолжает находиться в оранжевой зоне по заболеваемости (91-150 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток).

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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