В Пензенской области доля пожилого населения выросла почти до 20%

01.10.2022 | 09:58

В Пензенской области наблюдается устойчивая тенденция старения населения. Об этом в День пожилого человека сообщили в Пензастате.

За десять лет, с 2011-го по 2021-й, доля пожилых в общей численности населения региона выросла с 15% до 19,5%. Это в 2,8 раза превышает критерий демографически старого населения, установленный ООН (7%).

«В области на 1 января 2022 года из общей численности мужчин 13,9% составляют лица в возрасте 65 лет и старше, а доля женщин в этом возрасте - 24,2% из общей численности женщин», - рассказали в Пензастате.

Больше всего пожилых зарегистрировано в Земетчинском районе (24,4%), меньше всего – в Пензенском (17%). Значительная доля пенсионеров 65+ проживает в Сердобском (23,9%), Малосердобинском (23,8%), Лунинском (23,5%) районах.

Специалисты Пензастата отметили: старение затронуло все регионы России. Доля людей в возрасте 65 лет и старше среди россиян на 1 января 2022-го составляла 16% (12,7% - на аналогичную дату 2012-го).