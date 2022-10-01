Пожилых пензенцев поздравили с Днем мудрого человека

01.10.2022 | 18:00

Молодость прекрасна сама по себе, а когда наступает золотой возраст, его главным украшением становится мудрость. Поэтому в День пожилого человека ученики школы № 67 решили подойти к поздравлениям креативно. Намекать бабушкам и дедушкам, что им много лет, нет нужды - они и так это знают, а вот отметить их ключевое качество, которым подрастающее поколение еще не отличается, очень уместно.

Однако сколько бы мудрости ни накопилось с возрастом, сердце, особенно женское, хочет романтики. В Пензенской области ко Дню пожилого человека по инициативе председателя Пензенского регионального отделения Союза пенсионеров России Екатерины Банновой начали проводить балы. Желающих потанцевать дам всегда в избытке, но с кавалерами - проблема.

«Я попросила в военном училище, чтобы нам дали молодых людей, которые уже сознательно относятся к старшему поколению», - решила вопрос Екатерина Баннова.

И сейчас Екатерина Баннова вновь ставит перед собой задачу провести бал для пенсионеров. Его ждут, но из-за сложившихся обстоятельств мероприятие пришлось перенести. О сроках проведения станет известно в ближайшее время.

Кроме того, Союз пенсионеров России приглашает пожилых людей повысить или обрести компьютерную грамотность. С октября начнутся новые наборы групп. Стать сведущими в информационных технологиях никогда не поздно, особенно сейчас.

В регионе, по данным Пензстата, наблюдается устойчивая тенденция старения населения. За последние 10 лет количество тех, кому больше 65 лет, увеличилось с 15 процентов почти до 20, что почти в три раза выше установленного критерия. Больше всего пожилых жителей в Земетченском, Сердобском, Малосердобинском, Лунинском районах, меньше - в Пензенском.

В целом процесс старения населения затронул сейчас все регионы России, а также развитые страны. Большинство людей золотого возраста готовы вносить свой вклад в развитие общества - если для них будут созданы соответствующие условия. А это уже задача молодых.