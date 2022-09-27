Общество

Опубликован список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации

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В официальном Telegram-канале Минцифры появился список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов ИТ и связи.

В ведомстве отметили, что перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

«ИТ и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей», - указано в Telegram-канале ведомства.

В перечень вошли специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году (актуальные), и специальности, по которым обучались раньше.

Специалисты ИТ и связи, работающие в аккредитованных компаниях и имеющих соответствующее образование, должны самостоятельно заполнить файл с заявлением, подписав его электронной подписью генерального директора. Затем документ следует загрузить через сервис Госуслуги.

«Мы начнем формировать списки, которые направим в Генштаб, и, в нашем понимании, военкоматы уже не должны будут выдавать повестки. Если повестка все же придет, будем исправлять такие ошибки. Мы отправили телеграммы в каждый военкомат. Но если телеграммы не работают, пишите нам, будем разбираться», - заявлял ранее глава Минцифры Максут Шадаев.

«Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции», - напомнили в пресс-службе Минцифры.

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