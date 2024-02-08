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Криминал

Пензенец купил чужие логины и пароли для входа на «Госуслуги»

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38-летнего пензенца будут судить за неправомерный доступ к компьютерной информации и ее копирование. Мужчина купил логины и пароли учетных записей на «Госуслугах».

Следствие выяснило, что 6 января, 1-го и 4 марта 2023 года пензенец, находясь у себя в квартире на ул. Измайлова, вошел в личные кабинеты 4 женщин и скопировал данные их паспортов и водительских удостоверений, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина признал вину. Он рассказал, что в 2019 году в интернете, в группе, где общались водители такси, увидел обсуждение возможности заработка с помощью создания фиктивных аккаунтов. В 2021-м он обнаружил в одном из приложений предложение о продаже персональных данных граждан России. Пензенец оплатил услугу и получил файл с логинами и паролями от личных кабинетов на портале «Госуслуги» жителей различных регионов страны.

По словам злоумышленника, он нашел там данные учетных записей 4 женщин и «на всякий случай» сохранил, а в период с января по март 2023 года из любопытства вошел в их личные кабинеты и скопировал персональные данные на свой компьютер.

Уголовное дело в отношении пензенца направлено в Железнодорожный районный суд. Ранее он привлекался к ответственности за мошеннические действия.

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