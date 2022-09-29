В Пензенской области выросло число аллергических ринитов

29.09.2022 | 15:12

В Пензенской области в 2021 году работал 121 отоларинголог. Это на два специалиста больше, чем в 2020-м.

Такие данные, приуроченные ко Дню отоларинголога, который отмечается в четверг, 29 сентября, обнародовал Пензастат.

К этим специалистам часто обращаются пациенты с заболеваниями верхних дыхательных путей, с ОРВИ. В 2021-м в регионе зарегистрировали 376 583 случая острых вирусных инфекций (384 154 - в 2020-м).

В Пензастате заключили, что в регионе выросло количество жителей, пожаловавшихся отоларингологам на аллергический ринит. Если в 2020 году выявили 321 случай такого заболевания, то в 2021-м - уже 526.

Также увеличилось количество впервые заболевших острым средним отитом детей в возрасте 0-14 лет: с 1 288 в 2020-м до 2 210 в 2021-м.

Стали меньше беречь себя подростки 15-17 лет. К лору с острым средним отитом в 2021 году попали 220 ребят (137 - в 2020-м).