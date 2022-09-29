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Общество

В Колышлейском районе потребовали наладить транспортное обслуживание

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В Колышлейском районе транспортное обслуживание оказалось доступно не всем. Нарушение выявила прокуратура.

В 2016 году в районе утвердили реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Согласно перечню, таковых было 8.

Проверка надзорного органа показала, что автобусы по этим маршрутам не ходят, жители вынуждены добираться до Колышлея самостоятельно.

«Прокурор района обратился в суд с исковыми требованиями о возложении на администрацию Колышлейского района обязанность в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу организовать транспортное обслуживание населения между населенными пунктами Колышлейского района и его административным центром», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

15 августа служители Фемиды удовлетворили иск. Сейчас исполнение судебного акта контролирует районная прокуратура.

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