Половину многоквартирных домов Пензы подключили к отоплению

29.09.2022 | 13:02

В Пензе на четверг, 29 сентября, тепло подается в 1 564 многоквартирных дома (50% от жилого фонда), 60 школ, 75 детсадов, 5 учреждений допобразования, 50 - здравоохранения (в том числе 16 стационаров).

Данные приводит пресс-служба администрации города.

Потеплели батареи в 27 объектах (49%), относящихся к управлению культуры Пензы, 6 (33%) - к комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике, 6 (24%) - к социальному управлению, 6 (100%) - к министерству труда области, 4 (27%) - министерству культуры, 9 (64%) - министерству спорта.

Планируется, что до 5 октября включительно ресурс подадут во все учреждения и дома Пензы.

Постановление о начале отопительного сезона было подписано 26 сентября. В первую очередь тепло появилось в учреждениях образования и здравоохранения, культуры, спорта, социальной сферы.