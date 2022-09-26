В Пензе объявили начало отопительного сезона

26.09.2022 | 12:42

В понедельник, 26 сентября, мэр Пензы Александр Басенко подписал постановление о начале отопительного сезона.

26-го числа потеплеют батареи в учреждениях образования и здравоохранения, культуры, спорта, социальной сферы и других.

«Регулировку гидравлического и теплового режимов всем владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, предстоит закончить в течение 10 дней», - добавили в пресс-службе мэрии.

Отопительный сезон в Пензенской области стартовал в начале сентября. 9-го числа дали тепло в социальные учреждения Кузнецкого и Колышлейского районов, 12-го - Земетчинского, 14-го - Пачелмского.

Как объяснили в пресс-службе министерства ЖКХ и ГЗН региона, решение о том, когда запустить ресурс в учреждения и дома, принимают органы местного самоуправления. При этом власти исходят из двух условий: показателей среднесуточной температуры, а также прогноза погоды на ближайшее время.