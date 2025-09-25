Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|12:19
Общество

«ТНС энерго Пенза»: Как не переплачивать в отопительный период

Начало отопительного периода в регионе не за горами, в Пензе он уже стартовал, а значит, впереди время повышенного расхода электрической энергии.

Короткий световой день и необходимость чаще пользоваться искусственным освещением, дополнительный обогрев электроприборами - все это увеличивает потребление ресурса, особенно в жилых помещениях, оборудованных индивидуальными приборами.

В рамках действующих в регионе дифференцированных тарифов на электроэнергию для домов, оснащенных электроотопительными установками, в период с 1 октября по 30 апреля объем диапазонов потребления увеличен. Это позволит подавляющему большинству клиентов в отопительный сезон остаться в границах 1-го диапазона и оплачивать электроэнергию по минимальному тарифу.

«ТНС энерго Пенза» напоминает: для того, чтобы расчет за электроэнергию в жилом помещении был корректным и попадал в верный диапазон, необходимо актуализировать информацию о наличии электроплит или электроотопительных установок в негазифицированных домах.

Представить документы можно онлайн на сайте компании, в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго», а также очно - в центре обслуживания клиентов.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

