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Общество

Пензенцы начали скупать спальные мешки и термобелье

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В магазинах для туристов, рыболовов и охотников отмечают небывалый ранее спрос на определенные товары. Самыми ходовыми оказались мужское термобелье, коврики, спальные мешки.

«Берцев в продаже не было, у нас в основном сапоги рыболовные, забродные, а люди в основном спрашивают берцы, но мы ими не торгуем. Спальники за два дня все кончились. Цена не менялась вообще, как была, так и осталась», - рассказал продавец Дмитрий.

И такая ситуация - не только в одном магазине. В другом рядом с ковриками нет сидушек (их раскупили), значительно поредел и остальной ассортимент. Буквально три-четыре дня был ажиотажный спрос. Его связывают с объявлением частичной мобилизации в стране.

Родные пензенцев, которых призвали, переживают за близких - все ли будет у новобранцев. Своя рубашка ближе к телу, но и в казенном добре нет недостатка. Нужное обмундирование выдают в пунктах размещения, как рассказал журналистам 11 канала один из мобилизованных.

«Берцы, носки, термобелье, форма летняя и бушлат, кепка, ремень поясной и ремень брючный», - перечислил Александр.

Вопрос обеспечения взят на контроль главой региона. В своем телеграм-канале Олег Мельниченко сообщил, что принял решение о дополнительном снабжении призванных в рамках частичной мобилизации необходимыми вещами.

«По моему поручению каждому будут выданы по два комплекта нательного и термобелья, рюкзак, спальный мешок, коврик-«пенка», медицинская аптечка. Если возникнет потребность в других вещах - подключимся, обеспечим», - сказано в посте.

Средства на то, чтобы мобилизованные были укомплектованы на высшем уровне, выделят из регионального бюджета.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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