Мобилизация: вручение повесток учителями, выплата алиментов

29.09.2022 | 17:41

Портал «Объясняем.рф» обнародовал ответы на часто задаваемые вопросы о мобилизации, которые поступают на горячую линию 122.

- Подлежат ли мобилизации отцы, оформившие отпуск по уходу за ребенком до полутора лет?

- Да, подлежат мобилизации, если нет других оснований для отсрочки.

- Студент государственного вуза, дневного отделения, находится уже во втором академическом отпуске. Распространяется ли на него отсрочка от мобилизации?

- На время академического отпуска вне зависимости от их количества учеба не прерывается, а студент из вуза не отчисляется. Поэтому у него сохраняется отсрочка от призыва.

- Мне пришла повестка на мобилизацию, но я считаю, что не соответствую критериям призыва. Куда жаловаться?

- Вы должны явиться по повестке в военный комиссариат и предоставить призывной комиссии по мобилизации документы, подтверждающие ваше право на отсрочку. Если вы считаете решение комиссии ошибочным, его можно оспорить в призывной комиссии по мобилизации субъекта РФ.

Кроме того, региональные отделения Общероссийского народного фронта по всей стране будут помогать гражданам, считающим, что их права нарушены. Обращения принимаются в региональных отделениях, а также в региональных группах народного фронта во «ВКонтакте».

Если вы студент, то можете также обратиться на горячую линию Минобрнауки по вопросам мобилизации для обучающихся в вузах 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2).

- Куда приходит денежное довольствие мобилизованным для участия в СВО?

- Денежное довольствие зачисляется на любой банковский счет мобилизованного, к которому привязана карта платежной системы «Мир» и который он укажет при явке в военкомат. Если карты «Мир» у мобилизованного нет, ему будет открыт соответствующий счет в банке.

- Как мобилизованные будут выплачивать алименты?

- Военнослужащему полагается денежное довольствие, часть которого будет регулярно перечисляться в качестве алиментов.

- Сохранятся ли социальные выплаты ветерана боевых действий при мобилизации и присвоении статуса военнослужащего?

- Да, все социальные выплаты на время службы по мобилизации сохраняются.

- Правомерно ли привлекать педагогов к работе по вручению повесток гражданам?

- Глава муниципального образования как председатель мобилизационной комиссии может уполномочить гражданское лицо выдавать повестки.

- Мобилизации не подлежат мужчины, воспитывающие четырех детей до 16 лет. А если мужчина женат на матери этих детей, но не является их отцом?

- Такой мужчина не подлежит мобилизации, если он оформил усыновление или опекунство над детьми.

- Мой сын проходит срочную службу в Росгвардии. Через полтора месяца увольняется в запас. Подлежит ли он мобилизации?

- Да, после увольнения со службы в Росгвардии гражданин может быть мобилизован, если нет оснований для отсрочки.

- Впереди - зима. Есть ли зимнее обмундирование для тех, кто отправляется в зону СВО?

- Все мобилизованные будут обеспечены качественной зимней одеждой, так же как и действующие военнослужащие ВС РФ.

- С какого момента гражданин считается призванным по мобилизации в Вооруженные силы РФ?

- Гражданин считается призванным с момента издания приказа военного комиссара о призыве его на военную службу. Эта дата указывается в военном билете.

- Выдаются ли удостоверения об отсрочке от призыва в период мобилизации?

- Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются.