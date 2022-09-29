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Общество

Квартиры жителей дома на Попова затопило во время ремонта крыши

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Сливать воду из потолка приходится жильцам дома на Попова, 12а. Затопило квартиры на пятом этаже третьего подъезда. Идет капитальный ремонт кровли, старую частично сняли. Хляби небесные разверзлись - и люди посвятили вечер, ночь и день сбору дождевых потоков.

«Муж перед этим полез на крышу. Получается, основания двух подъездов сделали и укрывной материал у них есть. А наш, третий, подъезд полностью открыт, четвертый - там старая крыша еще осталась. Ночью мы сливали каждые пять минут, вообще не спали, происходил какой-то ужас», - рассказала жительница дома № 12а на ул. Попова Мария Рыбина.

Над третьим подъездом раскинулось небо, затянутое облаками. Когда надвинутся тучи и хлынет дождь, натяжные потолки в квартирах снова превратятся в ловчие сети. Когда «груша» выросла в комнате Татьяны Фетисовой, специалисты за 2,5 тысячи слили воду.

«У нас потеки сильные во всех комнатах. Потолок в одной комнате тоже наполовину мокрый - помимо того, что стены», - отметила жительница дома.

Проводка промокла, света нет, отопления тоже - высушить квартиры невозможно. Региональный фонд капитального ремонта комментирует: подрядчик ущерб зафиксирован и обязуется возместить.

ЧП случилось из-за нехватки материала. Его доставят, и работы по ремонту кровли продолжался. Завершить планируют в срок.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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