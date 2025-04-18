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Общество

У обоих корпусов больницы № 6 отремонтируют кровли

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У обоих корпусов клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина - на улицах Стасова и Гагарина - капитально отремонтируют кровли.

Сейчас идут подготовительные работы, основные начнутся с 2 июня.

«В ходе капитального ремонта планируется заменить старые кровельные материалы на современные, более долговечные и эффективные. Это не только улучшит теплоизоляцию и водоотвод, но и значительно продлит срок службы здания», - пояснил главный врач больницы Андрей Кибиткин.

В областном минздраве подчеркнули, что возможные неудобства для пациентов и сотрудников будут минимизированы.

«Все плановые и экстренные госпитализации будут проходить в рабочем режиме и полном объеме», - уточнил Андрей Кибиткин.

Ранее сообщалось, что в корпусе больницы на улице Стасова идет капитальный ремонт инженерных сетей, предполагающий замену труб холодного и горячего водоснабжения, переустройство систем канализации и теплоснабжения. Из-за этого периодически случаются перебои с подачей ресурсов, доставляющие дискомфорт как больным, так и персоналу. Ремонт продлится ориентировочно 2 года.

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Источник — фото областного минздрава
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