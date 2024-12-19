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Общество

В инспекции труда напомнили правила очистки крыш от снега

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В государственной инспекции труда Пензенской области напомнили правила очистки крыш от снега и льда.

Чтобы избежать несчастных случаев, организаторам работ нужно выполнить несколько обязательных требований.

До начала очистки нужно оценить риски самопроизвольного схода снега с крыши, падения или травмирования людей. К работам допускаются только те, кто прошел инструктаж, обучение работам на высоте и стажировку. Недопустимо привлекать несовершеннолетних.

Также специалистам следует обеспечить защиту от падения. Необходимо заблаговременно оформить наряд-допуск, установить ограждение и предупредительные знаки, обозначить границы опасных зон.

«Тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть на ширину возможного падения снега и льда, ограждается с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками. На тротуаре для предупреждения людей об опасности должен быть выставлен дежурный со свистком, в сигнальном жилете и защитной каске», - рассказали в инспекции труда.

Очистку крыши нужно проводить только деревянными лопатами, в направлении от конька к карнизу. Расчистка должна идти равномерно, чтобы не перегружать снегом отдельные участки кровли.

«В случае выявления аварийного состояния балконов, лоджий, козырьков и других выступающих элементов фасада здания необходимо немедленно установить временные крепления, оградить участок под аварийной конструкцией и запретить выход работников на балконы, лоджии, козырьки», - напомнили в инспекции.

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