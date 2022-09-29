70% новых случаев коронавируса выявили в Пензе

29.09.2022 | 13:42

В Пензенской области за сутки подтвердилось 578 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе.

28-го числа зарегистрировали 599 заразившихся, 27-го - 610, 26-го - 571.

Большинство случаев инфекции выявили в Пензе - 408. Также в суточную статистику по заболеваемости вошли Кузнецкий (33), Лунинский (25), Иссинский (16), Башмаковский, Шемышейский (по 12), Городищенский (10) районы.

Менее 10 случаев подтвердилось в Бессоновском (9), Земетчинском, Пензенском районах, ЗАТО Заречный (по 8), Камешкирском, Колышлейском (по 6), Мокшанском (4), Вадинском, Сердобском (по 3), Сосновоборском (2), Спасском, Бековском, Белинском, Нижнеломовском, Пачелмском (по 1) районах.

Госпитализировано 23 инфицированных.

Всего с начала эпидемии в Пензенской области выявили 209 953 случая коронавируса.

За минувшие сутки медики выписали 998 пациентов и зарегистрировали две новые смерти.

Итого выздоровевших - 198 425, умерших - 6 071, добавили в оперативном штабе.