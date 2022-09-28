Студенты пензенских вузов получат консультацию по мобилизации

28.09.2022 | 09:13

У студентов пензенских вузов появилась возможность обратиться в Минобрнауки России за разъяснениями по вопросам частичной мобилизации.

Горячая линия работает круглосуточно по номеру 8 (800) 222-55-71 (добавочный 1 или 2).

«Обучающиеся могут узнать всю интересующую информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, получить консультации по вопросам социальной и правовой защиты, психологическую поддержку», - сообщили в региональном минобре со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Ранее пензенский военком Андрей Сурков напомнил, что студентам вузов, проходящим обучение по очной и очно-заочной формам по программам, которые имеют госаккредитацию, предоставляется отсрочка.

То же самое касается аспирантов и ординаторов.