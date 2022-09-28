Общество

Мобилизуемым пензенцам подробно рассказали о наказаниях по УК РФ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В военной прокуратуре и Следственном управлении СК РФ по Пензенской области подробно разъяснили изменения, внесенные в Уголовный кодекс после начала частичной мобилизации и коснувшиеся способов наказания за преступления против военной службы.

Так, ужесточено наказание по ряду статей о преступлениях в случае их совершения в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (статьи 332, 333, 334, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 346, 347, 348).

«В частности, статья 337 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена:

- частью 2.1: «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет;

- частью 3.1: «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», - наказываются лишением свободы на срок до семи лет;

- частью 5: «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», - сообщили в военной прокуратуре.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая уточнила, что примечание к статье 337 УК РФ изложено в следующей редакции:

1) военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств;

2) граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов несут уголовную ответственность за совершение преступлений, предусмотренных настоящей статьей, которая установлена для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

«Уголовный кодекс РФ дополнен новыми статьями:

- ст. 352.1 «Добровольная сдача в плен»: «Добровольная сдача в плен при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет (военнослужащий, впервые совершивший преступление, может быть освобожден от ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений);

- ст. 356.1 «Мародерство»: часть 1. Мародерство, то есть совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества (в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения), - наказывается лишением свободы на срок до шести лет;

частью 2 за мародерство, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет;

частью 3 установлено, что мародерство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет», - пояснила Татьяна Махницкая.

Каждому преступлению против военной службы будет дана правовая оценка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото предоставлено Военной прокуратурой Пензенской области
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте