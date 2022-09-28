Мобилизуемым пензенцам подробно рассказали о наказаниях по УК РФ

28.09.2022 | 13:06

В военной прокуратуре и Следственном управлении СК РФ по Пензенской области подробно разъяснили изменения, внесенные в Уголовный кодекс после начала частичной мобилизации и коснувшиеся способов наказания за преступления против военной службы.

Так, ужесточено наказание по ряду статей о преступлениях в случае их совершения в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (статьи 332, 333, 334, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 346, 347, 348).

«В частности, статья 337 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена:

- частью 2.1: «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет;

- частью 3.1: «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», - наказываются лишением свободы на срок до семи лет;

- частью 5: «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», - сообщили в военной прокуратуре.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая уточнила, что примечание к статье 337 УК РФ изложено в следующей редакции:

1) военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств;

2) граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов несут уголовную ответственность за совершение преступлений, предусмотренных настоящей статьей, которая установлена для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

«Уголовный кодекс РФ дополнен новыми статьями:

- ст. 352.1 «Добровольная сдача в плен»: «Добровольная сдача в плен при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет (военнослужащий, впервые совершивший преступление, может быть освобожден от ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений);

- ст. 356.1 «Мародерство»: часть 1. Мародерство, то есть совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества (в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения), - наказывается лишением свободы на срок до шести лет;

частью 2 за мародерство, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет;

частью 3 установлено, что мародерство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет», - пояснила Татьяна Махницкая.

Каждому преступлению против военной службы будет дана правовая оценка.