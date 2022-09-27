Пока под мобилизацию попадают годные пензенцы до 45 лет

27.09.2022 | 15:50

Мобилизованные жители Пензенской области, у которых есть право на отсрочку, должны обратиться в призывные комиссии, написав соответствующее заявление и представив пакет подтверждающих документов.

Об этом на пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 27 сентября, рассказал военный комиссар региона Андрей Сурков.

Отсрочку от призыва дает призывная комиссия. При этом ее члены голосуют, предварительно ознакомившись с представленными документами.

Отсрочка от призыва предоставляется:

- забронированным в порядке, определяемом Правительством РФ;

- признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (имеющие категорию здоровья «Г» получают отсрочку от призыва, имеющие категорию «Д» - освобождение от призыва, а имеющим категории здоровья «А», «Б», «В» не предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации);

- занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

- являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

- имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

- имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

- лицам, матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

- студентам государственных вузов и учреждений среднего профессионального образования очной и очно-заочной формы обучения (получающим такое образование впервые).

Возраст мужчин, подлежащих мобилизации, делится на три разряда: до 35, до 45 и до 50. Пока под нее попадают пензенцы, входящие в первый и второй разряд. Человек с редкой военной специальностью, но старше 45 лет, может быть призван.

Мобилизация граждан, как и их служба в рядах ВС РФ, будет продолжаться до окончания специальной военной операции.