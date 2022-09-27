Общество

Пензенцам объяснили, обязан ли врач осматривать призывников

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Решение о том, призывать или не призывать гражданина, принимает не военный комиссар, а члены призывной комиссии.

Военный комиссар региона Андрей Сурков подчеркнул это на брифинге во вторник, 27 сентября.

«Врачи не обязаны смотреть призывника. Медосмотр проводится после жалобы на состояние здоровья, заболевание. Тогда назначается обследование. Нет жалоб - человек оформляется далее. Когда призывник прибывает в военкомат, его осматривает фельдшер, тогда можно заявить о болезни, затем уже человек идет к конкретному врачу, предоставляет документы, выписки, созывается медкомиссия», - объяснил Сурков.

По его словам, окончательное решение о том, годен ли кандидат в бойцы, члены призывной комиссии принимают путем голосования, председателем комиссии является глава муниципалитета.

«Сотрудники военкомата лишь доставляют до пункта дислокации, оформляют, размещают», - уточнил Андрей Сурков.

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