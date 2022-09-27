Общество

Пензенские следователи разбираются со случаями уклонения от призыва

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Помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая на брифинге во вторник, 27 сентября, напомнила жителям Пензенской области об изменениях в Уголовном кодексе РФ и ужесточении наказания за преступления, совершенные в период мобилизации или действия военного положения.

Так, дополнена статья об оставлении места службы или части проходящим военную службу по призыву или контракту. Их самовольное оставление, неявка в срок без уважительных причин продолжительностью свыше 2 (но не более 10) суток теперь наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Если неявка, самовольное оставление превысит 10 суток, но составит не более месяца, то грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Добровольная сдача в плен наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Военнослужащий, впервые совершивший такое преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, если принял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступных деяний.

«В настоящее время вся информация, которая поступает из военных комиссариатов, администраций муниципальных образований, проверяется следственным комитетом. Каждый случай нарушения закона разбирается индивидуально», - отметила Татьяна Махницкая.

О количестве случаев уклонения от призыва или отказа брать повестку в Пензенской области она не сообщила.

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