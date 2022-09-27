Эхо ижевской трагедии: пензенцы несут цветы к Дому молодежи

27.09.2022 | 11:21

В Пензе провели акцию памяти жертв трагедии, которая случилась в понедельник, 26 сентября, в школе № 88 Ижевска.

Известно, что днем бывший выпускник этого образовательного учреждения 34-летний Артем Казанцев вошел в здание и открыл стрельбу.

По последним данным, погибло 17 человек, в том числе 11 детей. Под наблюдением ижевских врачей находятся 23 раненых, среди них 21 ребенок.

Узнавшие о трагедии пензенцы несли цветы и игрушки к стихийному мемориалу, который появился у Дома молодежи. В акции памяти жертв приняли участие представители регионального минобра и молодежных организаций.

«В поддержку жителей Удмуртской Республики установлена табличка, которая гласит: «Ижевск, мы с вами... 26 сентября», - рассказали в пресс-службе министерства образования области.

Стихийный мемориал останется у Дома молодежи на ближайшие три дня. Там можно будет почтить память жертв трагедии в ижевской школе.

В Заречном организовали так называемый Детский квартал. О нем на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глаза закрытого города Олег Климанов.

«Сегодня с 16:00 в парке Демакова, рядом с департаментом образования, открылся Детский квартал - памяти школьников, погибших в Ижевске. Неравнодушные зареченцы, которые хотят почтить память невинных жертв, несут цветы и игрушки, ставят свечи», - написал он.