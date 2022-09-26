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Следователи установили личность устроившего стрельбу в школе Ижевска

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Сотрудники Следственного комитета России (СКР) установили личность россиянина, устроившего стрельбу в школе города Ижевска. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По данным следствия, нападение на школу № 88 совершил уроженец Ижевска Артем Казанцев, 1988 года рождения, выпускник этого учебного заведения. Силовики проводят обыск по месту его жительства, а также изучают взгляды и окружение. «Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», - сообщили в СКР.

Ранее 26 сентября сообщалось, что во время стрельбы в школе № 88 в Ижевске погибли 13 человек, в их числе семь детей и шесть взрослых.

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Источник — lenta.ru
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