В храмах Заречного начали молиться за мобилизованных

26.09.2022 | 11:38

С воскресенья, 25 сентября, в храмах на улицах Заречной и Литке в Заречном прихожане будут молиться о мобилизованных горожанах.

Об этом сообщается в группе «Православный Заречный» в соцсети «ВКонтакте».

Молитвы совершаются ежедневно, «до восстановления мира». По воскресеньям организуют молебен с особыми прошениями.

«Имена родных и близких присылайте в сообщениях сообщества, комментариях или приносите в виде записок в церковные лавки при храмах. Пожертвование не требуется», - указывается в посте.

Ранее глава закрытого города Олег Климанов прокомментировал отправку первой группы мобилизованных. Они покинули Заречный утром 25 сентября.

«Наши земляки - настоящие мужчины. Уверен, что они с честью выполнят все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации. Мы ждем домой с победой каждого!» - написал Климанов на личной странице во «ВКонтакте».