Глава Заречного рассказал об отправке первых мобилизованных

25.09.2022 | 17:31

Глава Заречного Олег Климанов прокомментировал отправку первой группы мобилизованных. Они покинули город утром в воскресенье, 25 сентября.

«Наши земляки – настоящие мужчины. Уверен, что они с честью выполнят все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации.

Мы ждем домой с победой каждого!» - написал Климанов на личной странице во «ВКонтакте».

В тот же день проводы состоялись в Кузнецке. «Проводили первую партию бойцов. У ребят боевой настрой», - сообщил ранее в своем Telegram-канале мэр Сергей Златогорский.

Пока мобилизованных разместят на площадках, развернутых в различных учреждениях Пензы. Всего планируется задействовать 6-7 объектов.

Всего в России предполагается мобилизовать до 300 000 граждан. Предполагается, что прежде всего это должны быть те, кто имеет боевой опыт, состоит в резерве или находится в запасе.