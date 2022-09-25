В Пензенской области за сутки зарегистрировали 566 случаев COVID

25.09.2022 | 12:18

В воскресенье, 25 сентября, региональный оперативный штаб обнародовал число случаев коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за сутки.

Зарегистрировано 566 заразившихся. 52 человека госпитализировано.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (297 случаев инфекции), Пензенский (71), Кузнецкий (67), Каменский (43), Никольский (22), Тамалинский (17), Колышлейский (15) районы.

Менее 10 случаев зафиксировано в Сосновоборском (8) районе, ЗАТО Заречный (6), а также в Бессоновском, Пачелмском (по 4), Бековском (3), Земетчинском, Камешкирском, Лунинском (по 2), Иссинском, Малосердобинском, Башмаковском (по 1) районах.

Всего с начала эпидемии в области подтвердили 207 595 случаев COVID-19.

За сутки медики выписали 405 пациентов и зарегистрировали одну смерть от коронавирусной пневмонии.

Итого выздоровевших - 195 120, умерших - 6 065, добавили в региональном оперативном штабе.